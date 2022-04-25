Заявление об отсутствии коридоров для эвакуации мирных жителей с «Азовстали» опровергли

Украинские СМИ со ссылкой на заявление советника главы МВД Украины Антона Геращенко заявили, что российские военные не дают эвакуироваться мирным жителям Мариуполя с территории завода «Азовсталь». Очередной фейк опровергла ведущая «360» Екатерина Малашенко.

В своем заявлении Геращенко заявил, что мирные жители продолжают прятаться в подвалах, что мешает эвакуации. При этом почему люди предпочитают закрытые помещения вместо эвакуации советник украинского министра не упоминает.

Дело в том, что российские военные ежедневно объявляют о прекращении ведения огня и об открытии коридоров для эвакуации мирных жителей. Но украинские боевики останавливаться не спешат и продолжают вести стрельбу, используя население в качестве живого щита.

Местные жители даже не знают о возможности эвакуироваться с территории завода, так как оккупировавшие территорию «Азовстали» боевики не доносят до них эту информацию.

Об очередном срыве эвакуации мирных граждан с территории предприятия сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он подчеркнул, что по организованному российскими военными гуманитарному коридору так никто и не вышел.

Представитель Минобороны подчеркнул, что это очередное свидетельство цинизма киевских властей к собственным людям. Сначала они заявляют, что в катакомбах завода находятся мирные жители, но при этом намеренно отвергают все предложения по эвакуации людей и сами не предпринимают никаких мер.