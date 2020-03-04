Заявление об отставке премьера Украины появилось в Сети

Премьер-министр Украины Гончарук решил покинуть свою должность и написал заявление об отставке. Фотография документа от 3 марта появилась в соцсетях.

Фотографию заявления опубликовал депутат фракции «Слуга народа» Александр Качура в Telegram-канале. Алексей Гончарук подписал документ 3 марта. Затем его зарегистрировали в аппарате Верховной рады под номером 53734. Также на заявлении виден штамп аппарата парламента.

Источник фото: t.me/kachuratut

«Прошу принять мою отставку с поста премьер-министра Украины», — сказано в написанном от руки заявлении.

О желании Гончарука уйти в отставку вечером 3 марта сообщил спикер Рады Дмитрий Разумков. Позже эту информацию подтвердили в Верховной раде, а в партии «Слуга народа» поддержали отставку премьера.

«Гончарук заявление написал, в парламент передал, мы сейчас проголосовали фракцией его удовлетворить. Он уже больше не премьер-министр», — приводит «Интерфакс» заявление депутата «Слуги народа» Александра Дубинского.

По его словам, президент Украины предложил на должность Дениса Шмыгаля. Сейчас он является вице-премьером страны. Фракция уже поддержала его кандидатуру.

Гончарук уже писал заявление об отставке в январе, но тогда Зеленский не принял документ.