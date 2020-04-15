    15 апреля 2020, 12:30

    Заявление о возможном ударе Украины по России оценили в Совете Федерации

    Ольга Ситникова

    Член комитета Совета Федерации по международным делам и сенатор от Крыма Сергей Цеков ответил на высказывание о возможном ударе Украины по нефтеперерабатывающему заводу в Ростовской области. Об этом сообщил сайт RT.

    «Это очередное заявление, которое в целом свидетельствует о том, что не в состоянии на Украине объективно оценивать ситуацию и не в состоянии прийти к нормальному как таковому разговору», — отметил Цеков.

    Сенатор подчеркнул, компетентный и грамотный специалист понял бы, что украинские ракеты нужны для защиты собственной территории.

    «Такими заявлениями они ведь не нам наносят урон, они наносят Украине урон. Здравые заявления тоже звучат с Украины, мне кажется, что их становится постепенно больше. И когда накопится критическая масса вот тех людей, которые способны объективно оценивать ситуацию, тогда на Украине будет преодолен кризис», — резюмировал Цеков.

    Ранее руководитель Павлоградского химического завода на Украине Леонид Шиман заявил, что Незалежная может ударить по предприятию под Ростовом.