Заявление о возможном ударе Украины по России оценили в Совете Федерации

«Это очередное заявление, которое в целом свидетельствует о том, что не в состоянии на Украине объективно оценивать ситуацию и не в состоянии прийти к нормальному как таковому разговору», — отметил Цеков.

Сенатор подчеркнул, компетентный и грамотный специалист понял бы, что украинские ракеты нужны для защиты собственной территории.

«Такими заявлениями они ведь не нам наносят урон, они наносят Украине урон. Здравые заявления тоже звучат с Украины, мне кажется, что их становится постепенно больше. И когда накопится критическая масса вот тех людей, которые способны объективно оценивать ситуацию, тогда на Украине будет преодолен кризис», — резюмировал Цеков.

Ранее руководитель Павлоградского химического завода на Украине Леонид Шиман заявил, что Незалежная может ударить по предприятию под Ростовом.