Заявление о военной мощи Украине высмеяли в России

Германия и Франция не хотят видеть Украину в составе Евросоюза и НАТО из-за боязни военной мощи страны, заявил украинский политолог Вадим Карасев. О том, почему эти слова не соответствуют действительности, рассказал военный эксперт Алексей Леонков. Об этом написал RT.

По его словам, данное объяснение похоже на бред, потому что военная мощь Украины — вещь относительная. По правилам Вашингтонского договора нельзя принимать в состав НАТО страны, у которых имеются незавершенные конфликты.

«Европейцы четко оценивают все риски, связанные с принятием того или иного члена в блок НАТО… Рассуждения господина Карасева околонаучные… Но не соответствуют действительности. Никакой мощи, ничего не существует. Европа не боится „мощи“ армии Украины», — заключил эксперт.