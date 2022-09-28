«Заявление о теракте?». Захарова отреагировала на благодарность польского депутата за повреждение «Северного потока» | 360°

Все новости

Мир

28 сентября 2022, 06:00

Турция на этой неделе объявит детали альтернативы карте «Мир» — СМИ

Власть

28 сентября 2022, 05:57

Вопросы Донбасса обсудили на Евразийском форуме «Мост»

Реклама

Важное

28 сентября 2022, 05:12

США своими заявлениями делают себя стороной конфликта на Украине — Антонов

Эксклюзив

28 сентября 2022, 05:04

«Это долг каждого мужчины». Сотрудник администрации Дмитровского округа рассказал, почему стал добровольцем

Мир

28 сентября 2022, 05:00

Полиция арестовала спрятавшуюся в кустах после ссоры с британцем украинскую беженку

Эксклюзив

28 сентября 2022, 04:34

«Положили на землю всю в крови». Мать погибшей в школе Ижевска пятиклассницы рассказала о дочери

Эксклюзив

28 сентября 2022, 04:27

«Нужно было придумать что-то фантастическое». Полевой командир рассказал, как ополченцы обманывали ВСУ в 2014 году

Мир

28 сентября 2022, 03:52

США задумали выделить Украине новый пакет военной помощи на $1,1 млрд — СМИ

Мир

28 сентября 2022, 03:35

Задержанный во Владивостоке японский консул вылетел из Приморья

Мир

28 сентября 2022, 01:30

«Заявление о теракте?». Захарова отреагировала на благодарность польского депутата за повреждение «Северного потока»

Представителя МИД РФ Захарова отреагировала на слова Сикорского о ЧП на «Северном потоке»

Читать 360tv в

Польский евродепутат Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на «Северном потоке». На его заявление отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Польский депутат Европарламента, бывший Министр иностранных дел Радек Сикорский в Twitter поблагодарил США за сегодняшнюю аварию на российских газопроводах. Это официальное заявление о теракте?» — поинтересовалась Захарова в своем Telegram-канале.

Реклама

Ранее Сикорский опубликовал в соцсети фотографию, сделанную на месте повреждения трубопровода. Свой пост он сопроводил словами «Спасибо, США». Сообщение появилось после того, как на обеих нитках трубопровода зафиксировали резкое падение давления.

Реклама

Как отметил Nord Stream AG, пока невозможно оценить сроки восстановления работоспособности газопровода. Для оценки ущерба задействовали все необходимые ресурсы.

Повреждения нашли на участках трубопровода в исключительных экономических зонах (ИЭЗ) Дании и Швеции. Речь идет о двух точках, расположенных к северо-востоку от острова Борнхольм.

Мария Захарова

Польша

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама