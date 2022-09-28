«Заявление о теракте?». Захарова отреагировала на благодарность польского депутата за повреждение «Северного потока» | 360°

Мир 28 сентября 2022, 01:30 Поделиться Telegram

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Viber «Заявление о теракте?». Захарова отреагировала на благодарность польского депутата за повреждение «Северного потока» Представителя МИД РФ Захарова отреагировала на слова Сикорского о ЧП на «Северном потоке» РИА «Новости»

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Польский евродепутат Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на «Северном потоке». На его заявление отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Польский депутат Европарламента, бывший Министр иностранных дел Радек Сикорский в Twitter поблагодарил США за сегодняшнюю аварию на российских газопроводах. Это официальное заявление о теракте?» — поинтересовалась Захарова в своем Telegram-канале.

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Ранее Сикорский опубликовал в соцсети фотографию, сделанную на месте повреждения трубопровода. Свой пост он сопроводил словами «Спасибо, США». Сообщение появилось после того, как на обеих нитках трубопровода зафиксировали резкое падение давления.

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Как отметил Nord Stream AG, пока невозможно оценить сроки восстановления работоспособности газопровода. Для оценки ущерба задействовали все необходимые ресурсы.

Повреждения нашли на участках трубопровода в исключительных экономических зонах (ИЭЗ) Дании и Швеции. Речь идет о двух точках, расположенных к северо-востоку от острова Борнхольм.

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