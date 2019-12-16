    16 декабря 2019, 17:01

    Заявление о перемирии в ЛНР назвали личным мнением главы МИД Украины

    Ольга Ситникова

    Советник главы Луганской народной республики, представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник заметил, что слова о перемирии — это личное мнение министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко. Об этом сообщило ИА НСН.

    «Это одностороннее заявление со стороны министра иностранных дел Украины. Оно ничего не значит. Эти вопросы решаются после согласования с республиками. Ближайшее заседание контактной группы будет 18 декабря. Именно там все нюансы запуска и обеспечения механизма стабильного перемирия будут обсуждаться. До начала переговоров не могу сказать, будут ли эти даты согласованы», — подчеркнул Мирошник.

    Он обратил внимание на то, что с Украиной уже согласовывали несколько десятков режимов прекращения огня.

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    «В подавляющем большинстве случаев Украина выдерживала всего несколько часов, и они срывались. Поэтому нужны дополнительные механизмы режима прекращения огня, и они будут обсуждаться в среду, 18 числа», — уточнил советник главы ЛНР.

    Мирошник отметил, что решение этого вопроса зависит от украинских властей.

    «Если есть договоренность, то вооруженные силы и добробаты — возможно, действуя наперекор властям — срывают. Это вопрос Украины, имеет ли она достаточно политической воли, чтобы обеспечить ранее достигнутые договоренности. Пока видно, что ее нет. Будет ли она обеспечена сейчас, большой вопрос», — резюмировал он.

    Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что новое перемирие в Донбассе объявят 20 или 21 декабря. Тогда станет ясно, возможно ли дальнейшее прекращение вооруженного противостояния в Незалежной.