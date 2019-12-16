Заявление о перемирии в ЛНР назвали личным мнением главы МИД Украины

«Это одностороннее заявление со стороны министра иностранных дел Украины. Оно ничего не значит. Эти вопросы решаются после согласования с республиками. Ближайшее заседание контактной группы будет 18 декабря. Именно там все нюансы запуска и обеспечения механизма стабильного перемирия будут обсуждаться. До начала переговоров не могу сказать, будут ли эти даты согласованы», — подчеркнул Мирошник.

Он обратил внимание на то, что с Украиной уже согласовывали несколько десятков режимов прекращения огня.

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«В подавляющем большинстве случаев Украина выдерживала всего несколько часов, и они срывались. Поэтому нужны дополнительные механизмы режима прекращения огня, и они будут обсуждаться в среду, 18 числа», — уточнил советник главы ЛНР.

Мирошник отметил, что решение этого вопроса зависит от украинских властей.

«Если есть договоренность, то вооруженные силы и добробаты — возможно, действуя наперекор властям — срывают. Это вопрос Украины, имеет ли она достаточно политической воли, чтобы обеспечить ранее достигнутые договоренности. Пока видно, что ее нет. Будет ли она обеспечена сейчас, большой вопрос», — резюмировал он.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что новое перемирие в Донбассе объявят 20 или 21 декабря. Тогда станет ясно, возможно ли дальнейшее прекращение вооруженного противостояния в Незалежной.