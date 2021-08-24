Заявление о немедленном возвращении Крыма Украине прокомментировали в Совфеде

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил заявление украинского посла в Германии о немедленном возращении Крыма Украине. Об этом написала Lenta.ru.

По словам Джабарова, украинский дипломат живет в виртуальной реальности. Полуостров уже давно не является частью Украины, и киевским политикам пора это понять и не посягать на чужие территории.

«Они в каком-то виртуальном мире живут, что президент Украины, что его полномочный представитель в Германии. О какой передаче они вообще могут вести речь? Это чужая территория, это субъект Российской Федерации», — сообщил сенатор.

Он также добавил, что создание «Крымской платформы» ни к чему толковому не приведет, а киевским политикам следует повышать свой уровень подготовки относительно политических вопросов в мире. Джабаров заверил, что политики в Германии, в отличие от украинских коллег, адекватно воспринимают реалии и понимают, что Крым — это российская территория.