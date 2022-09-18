Заявление о неестественных границах Украины назвали «исторической правдой» | 360°

Мир 18 сентября 2022, 19:14 Поделиться Telegram

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Viber Заявление о неестественных границах Украины назвали «исторической правдой» Экс-глава МИД Румынии Марга не отказался от слов о неестественных границах Украины Государственная пограничная служба Украины

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Украина сформировалась из частей России, Румынии, Венгрии и Польши. Это соответствует «исторической правде», а пропаганда, которая льется сегодня, «уже завтра будет считаться ошибкой». Такое заявление в эфире телеканала Digi24 сделал бывший министр иностранных дел Румынии Андрей Марга.

После критики со стороны посольства Украины в Бухаресте он подчеркнул, что отказываться от своих слов не намерен.

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«Мои утверждения соответствуют исторической истине, международному праву и общим интересам, кроме сегодняшней пропаганды, которая послезавтра будет считаться не более чем ошибкой. Как и ожидалось, после этих заявлений вызвали людей и мобилизовали СМИ для попытки опровергнуть мои слова. Но никто не привел аргументов против того, что я сказал», — заявил Марга.

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Бывший министр напомнил, что свое заявление сделал на конференции в городе Алба-Юлия, отвечая на вопрос о влиянии конфликта на демократию на Украине.

Марга подчеркнул, что ответ заключался в четырех пунктах. Он утверждал, что мирного урегулирования можно достичь только на переговорах России, США, Евросоюза, Китая и Украины, потому что нужно учитывать интересы всех сторон. Неестественность украинских границ политик объяснил историческими фактами, а демократию на Украине назвал иллюзией. Марга также добавил, что Румыния не имеет к конфликту отношения, но ей придется столкнуться с последствиями.

С критикой бывшего министра выступило посольство Украины в Румынии. В заявлении дипломаты предложили «уступить территории другим странам». Слова бывшего главы МИД в посольстве сочли неприемлемыми и обвинили в попытке поставить под сомнение суверенитет Украины.

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