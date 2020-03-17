Бывшей генпрокурор отказался от своих слов и передал это через своих представителей. Он заявил, что информация, предоставленная им в ООН, не относилась лично к Януковичу. По его словам, заявление носило «метафорический характер и было лишь оценочным суждением». Об этом стало известно от информационного департамента адвокатского объединения Aver Lex, который представляет интересы экс-президента Украины.

Адвокат Януковича Ольга Просянюк отметила, что Луценко «фактически солгал на весь мир с трибуны ООН, ввел в заблуждение не только украинское общество, но и Организацию Объединенных Наций».