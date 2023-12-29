Эксклюзив 29 декабря 2023, 12:59 «Заявление ничтожно». Слова главкома армии Нидерландов о «войне» с Россией назвали самопиаром Политолог Мезюхо опроверг возможность военного конфликта Нидерландов с Россией Unsplash

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Главнокомандующий армией Нидерландов Мартин Вийнен призвал страну готовиться к возможной войне с Россией. О том, что на самом деле стоит за этим заявлением, «360» рассказал политолог Иван Мезюхо.

Он назвал слова Вийнена самопиаром и напомнил, что западные политики иногда чересчур усердно пытаются попасть на полосы газет с помощью сомнительных высказываний.

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«Я думаю, что это именно тот случай. Само по себе заявление ничтожно, но агрессивно по своей форме, автор этого комментария сам понимает его убогость», — объяснил эксперт.

Мезюхо отметил, что западной общественности нравятся подобные заявления, несмотря на их оторванность от реальности. Благодаря таким необычным комментариям зарубежные политики наращивают свою популярность среди населения.

«Но публике заходит, а он действует, исходя из собственного политического хайпа. Сказал, о нем написали СМИ — человек доволен», — добавил политолог.

Он выразил уверенность, что Нидерланды не смогут объявить войну России, и за словами о возможном вооруженном конфликте нет какой-либо существенной основы.

«Я не представляю, как Нидерланды объявят войну Российской Федерации», — заключил аналитик.

Ранее главнокомандующий армией Нидерландов указал на необходимость мобилизовать резервистов и добровольцев, чтобы подготовиться к военному противостоянию с Россией. По его словам, обществу следует серьезно отнестись к этому вопросу.