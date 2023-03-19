19 марта 2023, 13:37
Заявление немецкого министра об «аресте Путина» назвали безответственным
Посол Нечаев назвал безответственными слова министра ФРГ об «аресте Путина»
Заявление министра юстиции Германии Марко Бушмана о готовности арестовать президента России Владимира Путина является безответственным. Об этом сообщил российский посол в ФРГ Сергей Нечаев, его слова привела пресс-служба дипломатического представительства.
«Заявления некоторых немецких официальных лиц о готовности выполнить совершенно абсурдное и незаконное решение Международного уголовного суда являются безответственными», — подчеркнул Нечаев.
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Дипломат отметил, что они также свидетельствуют о том, что немецкий министр пребывает в состоянии, далеком от реальности, в стремлении к развитию эскалации конфликта с Россией.
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Бушман заявлял, что лично арестует российского лидера, если он приедет в Германию. Он обратил внимание, что ФРГ является участником Римского статуса МУС и обязана выполнять все его решения.
В пятницу, 17 марта, МУС официально выдал орден на арест Владимира Путина. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку заявлению Бушмана.
Германия
Россия
Владимир Путин
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