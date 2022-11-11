11 ноября 2022, 12:47
Заявление Минторга США о статусе экономики России сочли очередной попыткой давления
Песков назвал решение США не считать экономику России рыночной продолжением давления
Решение Министерства торговли США перестать считать экономику России рыночной является еще одним способом давления на страну. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.
«Это продолжение давления на Россию», — сказал он.
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Песков отметил, что подобные выводы не способствуют стабилизации обстановки на международных рынках.
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«В западных странах растет понимание, что антироссийские ограничения вносят турбулентность в экономику Европы», — добавил пресс-секретарь президента Владимира Путина.
Минторг США заявил о том, что российская экономика перестала быть рыночной. Аналитики сообщили о слишком большом присутствии государства в торговых отношениях.
Это признание позволит США использовать положения антидемпингового законодательства и повышать размер пошлины.
Впервые экономику России признали рыночной в 2002 году. В прошлый раз американский Минторг подтвердил этот статус осенью 2021 года.
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