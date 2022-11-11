Мир 11 ноября 2022, 12:47 Заявление Минторга США о статусе экономики России сочли очередной попыткой давления Песков назвал решение США не считать экономику России рыночной продолжением давления РИА «Новости»

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Решение Министерства торговли США перестать считать экономику России рыночной является еще одним способом давления на страну. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Это продолжение давления на Россию», — сказал он.

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Песков отметил, что подобные выводы не способствуют стабилизации обстановки на международных рынках.

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«В западных странах растет понимание, что антироссийские ограничения вносят турбулентность в экономику Европы», — добавил пресс-секретарь президента Владимира Путина.

Минторг США заявил о том, что российская экономика перестала быть рыночной. Аналитики сообщили о слишком большом присутствии государства в торговых отношениях.

Это признание позволит США использовать положения антидемпингового законодательства и повышать размер пошлины.

Впервые экономику России признали рыночной в 2002 году. В прошлый раз американский Минторг подтвердил этот статус осенью 2021 года.