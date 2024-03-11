Мир 11 марта 2024, 09:15 Заявление Макрона об отправке военных отвернуло людей от Украины — Филиппо Политик Филиппо: заявление Макрона о войсках увеличило число противников войны Aurelien Morissard / Global Look Press

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Неопределившиеся в своем отношении к конфликту на Украине европейцы после заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО составили свое мнение. Теперь они выступили против этой кампании, заявил РИА «Новости» лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо.

Он заявил, что заявление лидера Франции шокировало людей. По мнению политика, Эммануэль Макрон подтолкнул многих неопределившихся в своем отношении к украинскому конфликту в лагерь тех, кто настоял на прекращении боевых действий и начале мирных переговоров с Россией. Флориан Филиппо сказал, что они не готовы платить за помощь такую высокую цену.

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«Люди резко против отправки войск на Украину. Так что те, кто были более или менее нейтральны, теперь говорят: „Это слишком, я не хочу отправлять сыновей и внуков на войну“», — объяснил он.

Эммануэль Макрон заявил об обсуждении создания новой коалиции и не исключил отправку войск на Украину. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто предупредил, что это приведет к эскалации конфликта.