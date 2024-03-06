Мир 06 марта 2024, 10:36 Заявление Макрона о помощи Украине посчитали бесполезным в Германии Писториус счел бесполезным призыв Макрона не трусить в вопросе помощи Украине Senior Airman Stephani Barge/Keystone Press Agency/globallookpress

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Призыв президента Франции Эммануэля Макрона не трусить в вопросе помощи Украине бесполезен и не помогает решить проблемы, с которыми сталкивается Запад в этой ситуации. Такое мнение озвучил министр обороны Германии Борис Писториус, его процитировало издание Tagesschau.

«С моей точки зрения, нам не нужны дискуссии об использовании сухопутных войск или о большей или меньшей храбрости», — заявил глава Минобороны ФРГ.

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Писториус призвал сосредоточиться на самых актуальных проблемах вместо подобной полемики. Среди вопросов, требующих внимания, министр назвал эффективное и быстрое наращивание мощностей в производстве боеприпасов для артиллерии и систем противовоздушной обороны.

Ранее Макрон встретился с французскими эмигрантами, живущими в Праге, и во время разговора о ситуации на Украине заявил о необходимости активизироваться и не быть трусами. После переговоров с президентом Франции чешский лидер Петр Павел призвал европейские страны начать играть более весомую роль в вопросе поддержки Украины.