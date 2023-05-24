Мир 24 мая 2023, 14:13 Заявление Госдепа о закупках оружия ЧВК «Вагнер» в Мали назвали вбросом Захарова указала на отсутствие фактов в словах Госдепа о покупке оружия «Вагнером» в Мали РИА «Новости»

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Сотрудники американского Госдепа вместо серьезного изучения темы о закупках оружия опустились до вбросов. Так официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала заявление внешнеполитического ведомства США о покупках вооружения частной военной компанией «Вагнер» для участия в боевых действиях на Украине в Мали.

Она подчеркнула, что это такой же уровень, как если бы «Вагнер» обвинили в покупке оружия у американской частной военной компании.

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«Тут даже комментировать нечего. Госдепартаменту вместо этих вбросов нужно заняться очень конкретной темой, связанной с оружием», — заявила Захарова.

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер в ходе брифинга в минувший вторник, 23 мая, заявил, что российская частная военная компания «Вагнер» закупает вооружения для использования в ходе специальной военной операции через третьи страны. В частности, она действует через Мали.

Дипломат отметил, что пока подтверждений подобных сделок не нашлось, но в Госдепе внимательно следят за ситуацией.