Мир 07 августа 2023, 00:20 Заявление Госдепа о Навальном назвали в Конгрессе США лицемерием Конгрессвумен Тейлор-Грин назвала лицемерием заявление Блинкена о приговоре Навальному РИА «Новости»

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Глава госдепартамента США Энтони Блинкен выступил с чрезмерно лицемерными заявлениями по приговору Алексею Навальному. Об этом член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила в интервью телеканалу Fox News.

«Объем лицемерия является чрезмерно высоким… Министерство юстиции США прямо сейчас ведет президентскую кампанию 2024 года», — сказала она.

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По словам Тейлор-Грин, нынешние американские власти не имеют морального права комментировать происходящее в России, в то время, когда сами продолжают игнорировать несправедливость в Штатах. Политик напомнила о судебном процессе против экс-президента Дональда Трампа.

Блинкен раскритиковал решение Мосгорсуда приговорить Навального к 19 годам колонии особого режима по шести статьям из-за экстремистской деятельности. По словам главы Госдепа, в США решительно осудили приговор Навальному.