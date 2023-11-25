Мир 25 ноября 2023, 00:54 Заявление главы Пентагона об Украине раскритиковали в США Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Остин не знает о реальной ситуации на Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава Пентагона Ллойд Остин своим заявлением об Украине показал, что у него нет никакого представления о реальной ситуации на поле боя. Об этом бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон написал на своем сайте A Son of the New American Revolution.

«Это заявление, на мой взгляд, показывает, что он понятия не имеет о том, как Россия ведет боевые действия и насколько неспособна сейчас Украина их продолжать», — отметил он.

Реклама

По словам экс-аналитика ЦРУ, признание Остина не указывает на то, что Соединенные Штаты собираются прекращать поставки оружия.

Джонсон счел, что у Вооруженных сил Украины нет знаний и навыков для эффективного применения оружия, поставляемого США и НАТО. Он выразил уверенность, что ВСУ, даже при условии боеспособных войск и достаточного запаса систем вооружения, не хватит военной мощи, чтобы одержать победу на поле боя.

Глава Пентагона Ллойд Остин ранее заявил, что Украине не стоит думать, что США подготовили для нее «волшебную палочку» в конфликте с Россией.