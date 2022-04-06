Заявление главы Евросовета об ограничениях российских нефти и газа для ЕС оценили в Госдуме

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил о том, что Евросоюзу рано или поздно придется ввести ограничения на нефть и газ из России. Его слова прокомментировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, написал RT.

По словам Ананских, такие меры выгодны лишь Соединенным штатам, которые хотят продавать свои энергоресурсы.

«Я бы задался вопросом, почему ЕС рано или поздно придется отказаться от российских энергоресурсов. Кому это выгодно? Надо называть вещи своими именами: есть указание из-за океана, чтобы заместить российский дешевый газ дорогим американским СПГ, для этого придумываются все основания. Как следствие, растет цена на газ и на рынке, и, самое главное, в домах жителей Европы», — подчеркнул он.

Депутат считает, что политикам из Европы перед принятием решения необходимо «подумать и успокоиться».