Заявление главы Еврокомиссии сочли вмешательством в выборы в Италии | 360°

Мир 27 сентября 2022, 15:09 Поделиться Telegram

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Viber Заявление главы Еврокомиссии сочли вмешательством в выборы в Италии Посол России в Италии Разов уличил главу Еврокомиссии во вмешательстве в выборы РИА «Новости»

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Угрозы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен использовать рычаги давления, если результаты парламентских выборов в Италии не устроят Евросоюз, можно рассматривать как вмешательство в избирательный процесс. Такое заявление в эфире телеканала «Россия 24» сделал посол России в Италии Сергей Разов.

Он напомнил, что глава Еврокомиссии пообещала властям Италии принять меры, какие действуют в отношении Польши и Венгрии.

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Ранее обвинения во вмешательстве во внутренние дела европейской страны, напомнил посол, звучали в адрес России. Но никакими фактами заявления не подтверждались.

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«А что это, имею в виду заявление главы Еврокомиссии, если не прямое грубое вмешательство в избирательный процесс, свободное волеизъявление граждан одной из ведущих стран Евросоюза?» — поинтересовался Разов.

Парламентские выборы в Италии прошли в минувшее воскресенье. Победу одержала коалиция четырех правоцентристских объединений: «Братья Италии», «Лига», «Вперед, Италия» и «Мы, умеренные».

По предварительным итогам голосования, коалиции достанется более половины мест в обеих палатах. После окончания объявления результатов с лидерами партий встретился президент республики Серджо Маттарелла, который примет решение, кто займет должность главы правительства.

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