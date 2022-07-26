Заявление «Газпрома» о выводе турбины из строя вызвало панику в Германии

Приостановка работы еще одной турбины Siemens на компрессорной станции «Портовая» вызвала панику в Германии. «Газпром» заявил о вынужденном сокращении поставок накануне встречи министров энергетики ЕС по плану экономии газа, заявил обозреватель британской газеты Express Джейкоб Пол.

«Россия спровоцировала еще большую панику в Германии после того, как предупредила, что сократит поставки газа с 27 июля, а это произойдет всего за несколько часов до экстренного энергетического саммита ЕС», — написал автор.

Министры энергетики стран Евросоюза запланировали 27 июля встречу в Брюсселе, чтобы обсудить план экстренной экономии газа. Заявление «Газпрома» о приостановке еще одной турбины на компрессорной станции «Портовая» и уменьшение ее производительности до 33 миллионов кубометров в сутки стало для них неожиданной проблемой.

Евросоюз получает из России около 40% газа, в частности Германия — 55%. Именно эта страна пострадала больше остальных. Джейкоб Пол заявил, что это ввергло немецкий энергетический рынок «в состояние войны, приблизив его к нормированию газа в качестве экстренной реакции на сокращение поставок». Страны альянса уже разработали план «Экономия газа для безопасной зимы», но без учета ремонта очередной турбины.