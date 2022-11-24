Эксклюзив 24 ноября 2022, 12:14 Заявление евродепутата о войне с Россией не восприняли всерьез Политолог Светов счел резолюцию о признании РФ спонсором терроризма эпизодом инфовойны Википедия

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Евродепутат от Франции Тьерри Мариани завил, что Европарламент, одобряя большинством голосов резолюцию о признании РФ «государством — спонсором терроризма», подталкивает Европу к войне с Россией. Политолог Юрий Светов в беседе с «360» заметил, что это эпизод информационной войны: к реальным военным действиям он не имеет никакого отношения.

«Евродепутат Мариани — из маргинальных депутатов, он маловлиятелен, постоянно делает эпатажные заявления», — подчеркнул Светов.

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По мнению политического аналитика, резолюция, которая признает РФ «государством — спонсором терроризма», принимается не с целью развязать войну.

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«Это просто очередной выстрел в информационной войне. К реальному втягиванию НАТО в вооруженный конфликт с Россией он не имеет отношения. США не усматривают в своем законодательстве указаний на возможность признать Россию террористическим государством. Раз американцы не принимают такого рода резолюцию, речь о войне не идет», — сказал политолог.

Он напомнил, что первые резолюции о признании России государством, поддерживающим терроризм, приняли в Литве, Латвии, Эстонии, Польше и Чехии.

«Это эпизод информационной войны, к реальной войне не имеющий отношения», — резюмировал политолог.