Мир 06 сентября 2023, 20:27 Заявление ЕС о вступлении Армении в НАТО назвали «большими фантазиями» Замглавы МИД РФ Грушко назвал заявление ЕС о вступлении Армении в НАТО фантазией Freepik

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Замглавы МИД России Александр Грушко назвал фантазиями прозвучавшие в Евросоюзе заявления о необходимости вступления Армении в НАТО. Слова замминистра привел ТАСС.

«Это большие фантазии. Армения — член ОДКБ, и мы исходим из реальности», — прокомментировал Грушко заявление председателя Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтера Фелингера про необходимость вступления в альянс Армении.

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По словам министра, сотрудничество с Арменией в военной и политической области продолжит укрепляться, Москва и Ереван остаются сотрудниками.

Однако сообщение о совместных учениях Армении и США насторожили Кремль. В России пообещали «глубоко анализировать» появившиеся новости и следить за развитием событий.

В Армении заявили, что не получали официального приглашения в НАТО, однако Ереван намерен продолжать сотрудничество с альянсом. Отношения между блоком и республикой налажены в разных областях, передал RT слова армянского замминистра иностранных дел Ваана Костаняна.