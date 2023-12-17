Мир 17 декабря 2023, 20:58 «Заявление было четким». Путин оставил для США важное послание Newsweek: слова Путина о Киссинджере были сигналом для США РИА «Новости»

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Слова президента России Владимира Путина о том, что с именем Генри Киссинджера связана прагматическая внешнеполитическая линия, которая улучшила отношения между Советским Союзом и Соединенными Штатами — важный сигнал для американцев. Об этом сообщило издание Newsweek.

«Это заявление было очень четким приглашением к улучшению отношений между Россией и Западом», — заявили авторы статьи.

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Журналисты напомнили, что американским налогоплательщикам надоело спонсировать Украину, в том числе ушедших на пенсию госслужащих страны. При этом своих военных США на помощь не собираются отправлять, заметили в издании. Авторы материала предположили, что высказывание Путина о Киссинджере намекает на готовность России наладить контакты с Америкой.

Путин уже признал, что был наивен в нулевые годы в своих представлениях о Западе, думая, что страны не будут стремиться к конфронтации. Но уже после развала СССР те пытались добиться распада России, чтобы поделить великую державу на части и пользоваться ее ресурсами.

Западные элиты рассчитывали обрушить экономику, политическую и социальную системы России, но у них ничего не вышло. Российская Федерация — особенное государство, свободное в принятии решений. Путин пообещал, что страна не будет опираться на чужие подсказки и отдавать свой суверенитет «в обмен на колбасу».