Слова британского уоррент-офицера Пола Карни о возможной войне с Россией необязательно отражают дипломатическую повестку страны. Такое заявление «360» сделал аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Евгений Пашковский.

Политический аналитик сравнил происходящее с ситуацией 1940–1941 годов, когда СССР вел войну с Финляндией. Он напомнил, что в 1940 году, когда Финляндия готовилась капитулировать, Англия и Франция обещали вступить в войну на ее стороне и атаковать Советский Союз. Но уже через год, в 1941-м, СССР и Великобритания стали союзниками, и уже англичане объявили войну финнам.

«Этот сюжет показывает, что сами по себе угрозы не приводят к одномоментному объявлению войны. <…> И в определенный момент тот, кто являлся противником, может стать неожиданно союзником. И наоборот», — заявил Пашковский.

Он также отметил, что «даже если Великобритания и ввязывается в какие-то войны, то предпочитает вести их чужими руками». По его словам, при таком возможном раскладе Великобритания в итоге все равно получит выгоду, а пострадают ее государства-вассалы.

Ранее Пашковский рассказал «360», что украинские силовики устраивают диверсии на российских военных объектах с целью создать красивую медийную картинку, в которой они, несмотря на поражения на фронте, все равно способны причинить ущерб ВС РФ даже в тылу. Такими методами Украина пытается оставить себе пространство для маневра, чтобы во время переговоров сказать, что они к взрывам непричастны или причастны.