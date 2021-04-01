Заявление Борреля о высылке дипломатов из России оценили в Госдуме

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов отреагировал на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который оценил решение России выслать дипломатов из Германии, Польши и Швеции, написал сайт RT.

5 февраля МИД РФ объявил персонами нон грата сотрудников посольств Швеции, Польши и Германии за их участие в незаконных акциях 23 января. Боррель назвал это «уже не унижением, а проявлением агрессии». Как он считает, «такие вещи не делают в дипломатических отношениях».

Морозов заметил, что действия России являются болезненными для стран, в отношении которых они были предприняты.

«Я думаю, это нанесло, конечно, определенный ущерб репутации государств, которые допустили участие своих дипломатов во вмешательстве во внутренние дела страны пребывания, то есть России, и это, в общем-то, ослабляет их международный авторитет, поэтому тема до сих пор является болезненной для них. И никакой агрессии в данном случае нет, поскольку это явное нарушение Венской конвенции и дипломатического статуса соответствующих сотрудников», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что наша страна никогда не позволит вмешиваться иностранным государствам в свою внутриполитическую ситуацию.