Командующий ВМС США в Европе и Африке, адмирал Роберт Берк заявил, что корабли ВМФ якобы преследуют корабли НАТО в Черном море, провоцируя их на обстрел. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал эти слова, сообщил Daily Storm.

Слуцкий назвал высказывания Берка деструктивными и отметил, что они неуместны в свете недавней ситуации со вторжением британского эсминца в территориальные воды России.

«Что же касается заявлений адмирала Берка — возможно, мы видим попытку за счет русофобской истерии закамуфлировать истинные намерения стран НАТО по эскалации ситуации в Черноморском бассейне», — написал депутат в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что это не просто словесное бряцание оружием, это крайне деструктивные и опасные высказывания.