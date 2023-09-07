Мир 07 сентября 2023, 04:29 Заявивший о сексе с Обамой мужчина поделился подробностями их встречи Якобы имевший близость с Обамой мужчина заявил, что интим был под наркотиками White House

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Американец по имени Ларри Синклер, который рассказал о якобы совместном употреблении наркотиков с экс-лидером США Бараком Обамой, раскрыл детали знакомства с бывшим американским президентом. Подробностями своего опыта американец поделился в интервью телеведущему Такеру Карлсону для его канала в соцсети Х (экс-Twitter).

По словам респондента, он встретил Обаму случайно в 1999 году в Чикаго, где присутствовал на выпускном академии ВМФ у своего знакомого. Друг Синклера не мог покинуть мероприятие, а мужчина хотел уехать веселиться в другое место. За помощью он обратился к водителю лимузина.

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«Водителя звали Джамир Мултани из „Пятизвездных лимузинов“… Он забрал меня в отеле, провез по Чикаго, снаружи бара был парень, которого мне представили как Барака Обаму. Это было вполне буднично. Водитель его точно знал», — рассказал мужчина в интервью.

Затем Синклер сообщил новому знакомому о желании «взбодриться». Тогда он и подумать не мог, что этот человек занимается политикой. Мужчина только понял, что у Обамы есть жена и в браке все сложно.

Водитель отвез обоих приятелей в неизвестное место, где Барак Обама, по словам собеседника Карлсона, купил наркотические вещества. После этого мужчины употребили наркотики, и атмосфера переключилась на романтический лад. Синклер предложил новому другу познакомиться поближе, на что тот охотно согласился.

«Ночь превратилась в нечто сексуально-наркотическое в лимузине», — заявил он.

По мнению собеседника журналиста, тот раз у Обамы был далеко не первым. Он выразил уверенность, что экс-президент Штатов и после их знакомства часто грешил подобным.