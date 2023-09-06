Мир 06 сентября 2023, 10:31 Заявивший о сексе с Обамой мужчина дал интервью Такеру Карлсону Такер Карлсон анонсировал интервью с мужчиной, заявившем о сексе с Обамой Правительство США

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Американский телеведущий Такер Карлсон поговорил с мужчиной, утверждающим, что у него были интимные отношения с экс-президентом США Бараком Обамой. Карлсон анонсировал интервью на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

«Мужчина, который утверждает, что занимался сексом с Бараком Обамой в 1999 году, рассказывает свою историю», — написал в посте телеведущий.

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Он опубликовал видео с нарезкой отрывков интервью. В одном из фрагментов гость заявил, что употреблял наркотики вместе с Обамой перед тем, как вступить с ним в интимную связь. Полная версия беседы выйдет вечером 6 сентября.

Мужчину, с которым поговорил Карлсон, зовут Ларри Синклер, сообщила британская газета Daily Mail. Впервые мужчина публично заявил о сексе с Обамой во время президентских выборов в США 2008 года. Синклер дал пресс-конференцию, которая завершилась его арестом по делу о краже. Доказательства своих слов об интимной связи с экс-президентом США мужчина так и не представил.

Авторы Daily Mail отметили, что у Синклера длинное криминальное прошлое. Мужчину судили за подделку документов, мошенничество и воровство, он отбывал наказание в Аризоне, Флориде и Колорадо.