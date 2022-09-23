Чижов после слов Борреля пообещал трибунал над киевским режимом | 360°

Мир 23 сентября 2022, 07:20 Поделиться Telegram

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Viber Чижов после слов Борреля пообещал трибунал над киевским режимом Постпред РФ при ЕС Чижов: киевский режим ждет трибунал freepik.com

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Трибунал будет, но не над кем-либо из России, а над киевским режимом. Об этом РИА «Новости» заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов.

«Трибунал будет — для тех, кто реально виновен во всем, что случилось. Но не для российского руководства, а для киевского режима», — сказал он.

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Таким образом постпред прокомментировал слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что россиян якобы ждет трибунал за действия на Украине. О военных преступлениях украинцев европейский политик при этом почему-то ничего не сказал.

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Ранее этот политик заявил, что Евросоюз собирается в максимально короткие сроки ввести новые антироссийские санкции в связи со спецоперацией России на Украине. По его словам, их разработают очень быстро в координации с партнерами. Боррель рассказал, что в санкционный список попадут некоторые люди из российского руководства и те, кто занимается подготовкой референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

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