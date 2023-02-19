Мир 19 февраля 2023, 16:16 Заявившая о войне с Россией глава МИД ФРГ захотела стать канцлером Journal du Dimanche: глава МИД ФРГ Бербок выдвинет свою кандидатуру на пост канцлера РИА «Новости»

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Нынешний министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выдвинет свою кандидатуру на пост канцлера, если текущая ситуация на Украине приведет к роспуску парламента. Об этом сообщило французское издание Journal du Dimanche.

«Если в итоге бундестаг распустят из-за Украины, то Бербок готова сама занять пост канцлера», — сказали авторы материала со ссылкой на дипломатический источник.

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В конце января глава МИД на заседании ПАСЕ заявила о том, что западные страны ведут войну против России. Она обратилась с призывом к Евросоюзу увеличить поставки военной помощи для Украины.

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Правительство Германии после слов Бербок сообщило, что канцлер Олаф Шольц тщательно наблюдает за всеми ошибками министра, а зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал политика полной дурой.

Спустя неделю после своей оплошности Бербок публично извинилась за слова о войне Запада с Россией. Она оправдалась тем, что «не ошибается лишь тот, кто не живет».