Заинтересованность чехов в помощи украинским беженцам постепенно слабеет. Это связано с непростой экономической ситуацией в стране. Об этом написало издание iDNES.cz со ссылкой на результаты исследования. Статью перевело «ИноТВ».

Чешское издание сообщило, что в прошлом месяце снизилось число людей, которые готовы были поступиться чем-то для помощи беженцам. Хотя большинство людей поддерживает Украину, в стране сохраняется пророссийское меньшинство, желающее ориентации на Восток.

По сведениям института STEM, уменьшается число людей, которые хотят помогать приезжим украинцам в ущерб себе. Если в начале апреля 53% опрошенных чехов готовы были на некоторое время снизить уровень жизни для помощи, то к середине июня таких осталось 40%.

«Общая поддержка беженцев в стране по-прежнему преобладает. 53% граждан одобряют помощь беженцам с Украины. Для сравнения: в начале апреля их было 64%. На постепенное ослабление поддержки беженцев указывает и то, сколько чехов считают правильным, что страна приняла беженцев», — сказано в переводе материала.

Когда весной Чехия приняла 200 тысяч беженцев, такое решение считали правильным 70% опрошенных. К середине июня ситуация изменилась — такого мнения придерживаются 58%. При этом возросло число людей, выступающих против помощи. Если в начале апреля их было 30%, то сейчас — 42%.