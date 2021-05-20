«Захвату самолета» ВВС Польши нашли объяснение

Самолет ВВС Польши подал сигнал о захвате в рамках учений, которые проходят в республике. Об этом заявила ТАСС представитель пресс-службы оперативного командования ВС Польши Адриана Волыньская.

«Это происходит в рамках проходящих 17–21 мая тактических учений Renegade-Sarex. Это эпизод учений в сфере противодействия терроризму», — пояснила она. Ранее мониторинговый ресурс OpenSky Alerts сообщил, что экипаж пассажирского самолета Boeing 737-86X Военно-воздушных сил Польши подал сигнал о захвате лайнера. По данным ресурса, пилот отправил диспетчеру кодовый сигнал с обозначением 7500 — он означает, что самолет захвачен. По предварительным данным, на борту самолета находились представители польского военного командования.