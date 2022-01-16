Захвативший заложников в синагоге США оказался британцем

В МИД Великобритании подтвердили, что подозреваемый в захвате заложников в синагоге техасского Колливилла, застреленный полицией, был подданным Соединенного Королевства. Об этом представитель дипведомства сообщил телеканалу Sky News.

В Форин-офисе заявили, что им известно о смерти британца в Техасе. При этом во внешнеполитическом ведомстве не заявили напрямую, что его застрелили при штурме. В МИД лишь указали, что находятся в контакте с местными властями в США.

В Колливилле в субботу неизвестный ворвался в синагогу, где проходила служба, и захватил в заложники раввина и еще трех человек. К месту тут же приехала полиция. Спустя шесть часов переговоров злоумышленник согласился отпустить одного из заложников, а еще через четыре часа группа спецназа ФБР начала штурм здания.

Подозреваемого застрелили. Всех заложников освободили, из них никто не пострадал.

Служба в синагоге, которую сорвал захватчик, транслировалась онлайн. Skу отметил, что у преступника был британский акцент. СМИ писали, что он якобы требовал освободить женщину, осужденную за покушение на солдата США в Афганистане.