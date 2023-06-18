Мир 18 июня 2023, 14:02 Захвативший заложников в банке Астаны мужчина выдвинул свои требования Shot: захвативший заложников в банке Астаны мужчина потребовал перевести деньги малоимущим Соцсети

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Вооруженный мужчина, взявший в заложники сотрудников банка в Астане, выдвинул свои требования. Он хочет, чтобы организация перевела все активы в фонд детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся, сообщил Telegram-канал Shot.

По предварительной информации, на выполнение требований он отвел три часа. Сейчас мужчина держит в заложниках восемь человек — семь девушек и одного охранника. Захватчик схватил одну из заложниц и приставил к ее голове пистолет.

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Силовики установили личность мужчины. Им оказался 30-летний Алихан Мурадов. Также выяснили, что у захватчика есть проблемы с выплатой кредита.

Сейчас здание банка оцеплено, ближайшие дома эвакуированы. На месте находится спецназ. Полиция ведет переговоры с захватчиком.

Мужчина захватил банк утром 18 июня. Движение по ближайшим улицам перекрыли. Стражи порядка просили жителей сохранять спокойствие и не мешать работе правоохранителей.