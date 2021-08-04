Захватившие танкер в Османском заливе ушли с судна

Напавшие на танкер в Османском заливе покинули судно. Об этом сообщила Британская организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO) в Twitter.

«Захватчики покинули судно. Оно в безопасности. Инцидент исчерпан», — говорится в сообщении UKMTO. Информации о возможных пострадавших нет. В организации также не уточнили, кто мог захватить судно.

Накануне в организации, которая входит в состав Минобороны Великобритании, сообщили, что группа вооруженных людей поднялась на борт танкера Asphalt Princess в акватории Османского залива Объединенных Арабских Эмиратов. UKMTO заявила об угоне судна. Связаться с экипажем тогда было невозможно.

В МИД Великобритании рассказали о срочном расследовании происшествия с танкером у побережья ОАЭ.