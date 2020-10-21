Захватившие банк в Грузии отпустили пожилых заложников и потребовали полмиллиона долларов
Неизвестные, которые захватили банк в грузинском городе Зугдиди, отпустили нескольких пожилых заложников. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местное телевидение.
Ранее говорилось об одном преступнике. Однако из оказалось два. Как сообщают грузинские журналисты, злоумышленники ворвались в банк, открыли огонь и заставили людей, находящихся в нем, стать на колени.
Вскоре они отпустили несколько пожилых заложников. Еще несколько человек смогли сбежать через открытую крышу. По предварительным данным, под контролем преступников были около 30 человек.
Стали известны и требования захватчиков. Они заявили, что отпустят заложников, если им передадут полмиллиона долларов.