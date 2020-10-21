Захватившие банк в Грузии отпустили пожилых заложников и потребовали полмиллиона долларов

Ранее говорилось об одном преступнике. Однако из оказалось два. Как сообщают грузинские журналисты, злоумышленники ворвались в банк, открыли огонь и заставили людей, находящихся в нем, стать на колени.

Вскоре они отпустили несколько пожилых заложников. Еще несколько человек смогли сбежать через открытую крышу. По предварительным данным, под контролем преступников были около 30 человек.

Стали известны и требования захватчиков. Они заявили, что отпустят заложников, если им передадут полмиллиона долларов.