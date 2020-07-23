Захватившего заложников в Луцке мужчину арестовали

Максим Кривош захватил 13 человек в заложники в украинском Луцке. Людей удалось освободить только спустя девять часов. На мужчину завели сразу два уголовных дела. Его арестовали на два месяца.

Заседание по делу террориста проходило 23 июля. Накануне правоохранители завели на Кривоша два уголовных дела. Его обвинили в захвате заложников, незаконном хранении оружия и теракте.

В пресс-службе МВД Украины отмечали, что специалисты всю ночь работали на месте захвата заложников. Они выясняли все подробности, снимали отпечатки пальцев с оружия и искали другие улики, чтобы определить возможных сообщников.

Утром 21 июля 44-летний Максим Кривош захватил автобус с заложниками на Театральной площади в Луцке. Он потребовал, чтобы первые лица Украины сняли себя на видео и заявили, что они «террористы в законе». Кроме того, захватчик хотел, чтобы президент Владимир Зеленский призвал жителей посмотреть фильм «Земляне».

С террористом вели переговоры на протяжении девяти часов, но освободить людей удалось только после его разговора с президентом. Лидер страны опубликовал ролик, а через полчаса Кривош отпустил людей.

«Благодаря четко запланированной спецоперации сотрудников МВД и СБУ правоохранителям удалось выпустить всех заложников и избежать жертв среди мирного населения. После задержания с террориста сняли огнестрельное оружие и гранаты», — сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Видеообращение Зеленского уже удалили из соцсетей. Позже в Харькове был задержан сообщник захватчика автобуса. У него нашли несколько единиц оружия, патроны и взрывчатку.