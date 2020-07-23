Захватившего заложников в Луцке мужчину арестовали
Заседание по делу террориста проходило 23 июля. Накануне правоохранители завели на Кривоша два уголовных дела. Его обвинили в захвате заложников, незаконном хранении оружия и теракте.
В пресс-службе МВД Украины отмечали, что специалисты всю ночь работали на месте захвата заложников. Они выясняли все подробности, снимали отпечатки пальцев с оружия и искали другие улики, чтобы определить возможных сообщников.
Утром 21 июля 44-летний Максим Кривош захватил автобус с заложниками на Театральной площади в Луцке. Он потребовал, чтобы первые лица Украины сняли себя на видео и заявили, что они «террористы в законе». Кроме того, захватчик хотел, чтобы президент Владимир Зеленский призвал жителей посмотреть фильм «Земляне».
С террористом вели переговоры на протяжении девяти часов, но освободить людей удалось только после его разговора с президентом. Лидер страны опубликовал ролик, а через полчаса Кривош отпустил людей.
«Благодаря четко запланированной спецоперации сотрудников МВД и СБУ правоохранителям удалось выпустить всех заложников и избежать жертв среди мирного населения. После задержания с террориста сняли огнестрельное оружие и гранаты», — сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Видеообращение Зеленского уже удалили из соцсетей. Позже в Харькове был задержан сообщник захватчика автобуса. У него нашли несколько единиц оружия, патроны и взрывчатку.