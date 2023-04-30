Мир 30 апреля 2023, 17:40 Захватчиков храмов УПЦ заподозрили в рейдерстве Депутат Рады Дмитрук потребовал наказать участников нападения на Киево-Печерскую лавру Украинская православная церковь

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Рейдерскими назвал захваты храмов канонической Украинской православной церкви Украины (УПЦ) депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Об этом он написал в обращении к министру внутренних дел страны Игорю Дмитренко с требованием привлечь к ответственности нападавших на священников на фоне скандала вокруг Киево-Печерской лавры. Копии документа Дмитрук выложил в своем Telegram-канале.

Депутат отметил, что решение властей Украины о передаче лавры привело к обострению религиозных конфликтов, нарушению прав верующих УПЦ, а также к рейдерским захватам церквей и храмов по всей стране.

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«Стало известно о массовых конфликтах на религиозной почве вследствие противоправного захвата Киево-Печерской лавры, на протяжении более 30 лет находившейся в законном использовании Украинской православной церкви, который начался в марте 2023 года и продолжается сегодня в Киеве при полнейшем содействии чиновников», — указал он в тексте обращения.

Дмитрук напомнил, что за последние несколько дней стало известно об изгнании священников УПЦ из храма Казанской иконы Божией Матери, Георгиевского храма и духовного центра в городе Хмельницком. Участие в захватах принимали сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ).

Атака на храмы в Хмельницком началась после конфликта мужчины в военной форме со священником УПЦ в одном из храмов города. По данным полиции, прихожанин пытался сорвать литургию, сбросил на пол Евангелие и вступил в перепалку со священнослужителем.

Когда мужчину силой вывели из храма, то сторонники ПЦУ возмутились, а депутаты горсовета приняли закон о запрете деятельности канонической церкви и лишили духовных деятелей права на использование земель, на которых расположены храмы.

Все это происходило на фоне решения украинских властей о расторжении в одностороннем порядке договора аренды с УПЦ зданий на территории Киево-Печерской лавры.