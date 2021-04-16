Захватчика из тбилисского банка задержали

Человек, который захватил банк в Тбилиси, задержан. Все заложники освобождены. Об этом сообщила полиция.

«Нападавший был один и взял заложников. В результате оперативных действий, нападавший был задержан, заложники освобождены», — заявил глава патрульной полиции Тбилиси Важа Сирадзе. Его процитировало «Sputnik Грузии».

Никто не пострадал. Всех заложников доставили в отделение полиции. Сейчас ведутся активные следственные действия.

Уточняется, что никто не пострадал. Известно, что ЧП произошло утром 16 апреля в филиале Банка Грузии. Он находится в районе Авлабари. Полиция оцепила банк, стрельбы не было слышно.

Также не было никакой информации о требованиях преступника. Очевидец рассказывал, что грабитель сразу освободил одну женщину. В итоге в банке остались четверо сотрудников.