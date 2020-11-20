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    20 ноября 2020, 18:19

    Захватчик заложников в Тбилиси озвучил требования — СМИ

    Анастасия Калинина

    Захвативший заложников в Тбилиси озвучил свои требования. Он требует сокращения банковских процентов и понижение цен на лекарства, передает местный канала Rustavi 2. Один из заложников попытался снять злоумышленника на камеру.

    По данным канала, мужчина требует от правительства введения запрета на азартные игры, понижения процентной ставки за банковские кредиты до 7% годовых и повышение размера пенсий. Предположительно, захватчик пьян, а в руке у него предмет, похожий на гранату.

    Один заложник смог снять речь злоумышленника, он незаметно разместил телефон на рабочем столе. На кадрах видно, что мужчина ходит из стороны в сторону и размахивает руками.

    По предварительным данным, началась эвакуация людей из дома, где расположена микрофинансовая организация. По словам местных жителей, в здании проводится спецоперация. Также по неподтвержденной информации, захватчик является азартным игроком, из-за чего мог задолжать крупную сумму компаниями банка, уточняет Telegram-канал Hue.

    Несколько часов назад сообщалось, что вооруженный мужчина взял в заложники 10 человек, сообщает РИА ФАН.