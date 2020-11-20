По данным канала, мужчина требует от правительства введения запрета на азартные игры, понижения процентной ставки за банковские кредиты до 7% годовых и повышение размера пенсий. Предположительно, захватчик пьян, а в руке у него предмет, похожий на гранату.

Один заложник смог снять речь злоумышленника, он незаметно разместил телефон на рабочем столе. На кадрах видно, что мужчина ходит из стороны в сторону и размахивает руками.

По предварительным данным, началась эвакуация людей из дома, где расположена микрофинансовая организация. По словам местных жителей, в здании проводится спецоперация. Также по неподтвержденной информации, захватчик является азартным игроком, из-за чего мог задолжать крупную сумму компаниями банка, уточняет Telegram-канал Hue.

Несколько часов назад сообщалось, что вооруженный мужчина взял в заложники 10 человек, сообщает РИА ФАН.