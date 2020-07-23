Захват заложника в Полтаве может стать повторением ЧП в Луцке

Пока что предугадать сценарий развития ЧП с захватом заложника невозможно: он может быть каким угодно. На данный момент во время переговоров мужчина согласился только обменять высокопоставленного полицейского на сотрудника уголовного розыска.

«То, что начальник уголовного розыска так сделал — молодец, смелый офицер. Это все, что можно сказать. Может быть, дальше будет так, как накануне в Луцке», — отметил эксперт.

Он не выявил психотип злоумышленника. Сейчас ситуация напоминает действия человека с нарушением психики, который принял необдуманное решение.

Мужчину задержали за угон машины, а он после еще и захватил заложника. Поэтому теперь одну статью переквалифицируют на другую.

«Что он выиграл — неизвестно», — добавил Линдер.

Кроме того, на данный момент нельзя точно сказать, правда ли правонарушитель взял с собой настоящую гранату или же он блефует.

«Это может быть блеф, а может быть он вооружен до зубов. На самом деле, только в процессе развития ситуации будет ясно», — отметил президент ассоциации.

Он также предположил, что злоумышленник мог угнать машину, скрываясь от более серьезного преступления.

Ранее в Луцке мужчина взял в заложники 13 человек, которые ехали в маршрутке. Одним из его требований было, чтобы президент Украины Владимир Зеленский записал ролик со словами «Фильм „Земляне“ 2005 года — смотреть всем». Глава государства выполнил его, после этого захватчик освободил несколько человек.