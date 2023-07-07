07 июля 2023, 09:50
Захват британской крылатой ракеты Storm Shadow сочли большой победой Путина
Hindustan Times: захват британской ракеты Storm Shadow стал большой победой российских сил
Захват российскими силами британской крылатой ракеты Storm Shadow стал большой победой президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в видеосюжете индийского издания Hindustan Times.
Журналисты объяснили обеспокоенность Великобритании этим случаем тем, что бойцы ВС России захватили ракету частично неповрежденной: боевая часть и хвост фюзеляжа целые.
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«Запад считает, что захваченная ракета может представлять для России <…> разведывательную ценность», — отметили в материале Hindustan Times.
По мнению авторов видеосюжета, в Британии, возможно, учитывали риск попадания ракеты к россиянам. Специалистов ОПК могут заинтересовать конструкция боевой части Storm Shadow и материал, из которого ее изготовили.
Ранее глава научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил, что сбитую в Запорожье Storm Shadow уже доставили для изучения в Москву.
Великобритания
Индия
Оружие
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