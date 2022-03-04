Захваченные украинские танки под Волновахой сняли с беспилотника

Бойцы Народной милиции Донецкой Народной Республики в ходе наступления в районе освобожденного города Волновахи захватили семь украинских танков Т-64БВ. Видео с захваченными боевыми машинами, снятыми с высоты, появилось в Telegram-канале Народной милиции ДНР.

Освобождение города Волновахи от украинских войск завершилось на этой неделе. Как заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, в данный момент в населенном пункте продолжается зачистка. Противник заминировал множество объектов перед уходом.

Басурин подчеркнул, что в ближайшее время город полностью перейдет под контроль властей ДНР.