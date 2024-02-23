Мир 23 февраля 2024, 18:38 Захоронения связанных жертв пыток нашли в Карабахе Прокуратура Азербайджана: останки людей со связанными руками нашли в Карабахе Pxhere

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Останки как минимум четырех человек со связанными руками и ногами нашли в Карабахе. О массовом захоронении сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана, написало РИА «Новости».

«Останки принадлежат как минимум четырем лицам — трем женщинам и ребенку предположительно пяти лет. Они были подвергнуты пыткам, им связали руки и ноги веревкой», — передали в прокуратуре.

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Людей захоронили минимум 25 лет назад, уточнили в пресс-службе. Могилу обнаружили во время земельных работ в центральной части города Ходжалы. Место происшествия продолжают изучать, началось расследование.

Ранее поисковики нашли массовое захоронение времен Великой Отечественной войны в Ленинградской области. Останки около 100 человек, в том числе детей, обнаружили в нескольких километрах от города Волосово, где в военное время находился фашистский концлагерь «Дулаг-102».