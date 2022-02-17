Захоронение утонувшего мужчины нашли в пустыне британские археологи

Британские археологи совместно с коллегами из Чили нашли захоронение захлебнувшегося мужчины возрастом 5500 лет. Об этом написала «Экономика Сегодня».

Захоронение обнаружили в пустыне Атакама, которое является одним из самых засушливых мест на планете. Исследователи откопали украшенный ракушками каменный объект, который оказался захоронением двух взрослых мужчин, женщины и ребенка. Выяснилось, что один из мужчин утонул. По мнению ученых, он собирал моллюсков и проводил много времени на корточках.