Мир 09 мая 2023, 13:58 Захоронение советских воинов осквернили в Австрии Посольство России сообщило об осквернении захоронения советских воинов в Эбенфурте Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Неизвестные осквернили захоронение советских воинов в городе Эбенфурт в Австрии. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба российского посольства в Вене.

«Неизвестные осквернили воинское советское захоронение в земле Нижняя Австрии, в городе Эбенфурт. Вандалы повредили барельеф на памятнике героям, отдавших жизни за освобождение этой страны от нацизма», — уточнили в дипломатической миссии.

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Представительство планирует уведомить о происшествии городские власти и направить ноту протеста в австрийский МИД.

В понедельник, 8 мая, вандалы напали на часовню Русской православной церкви на кладбище Рок-Крик в Вашингтоне. Они проникли в здание через разбитые окна и разбросали церковную утварь, измазав краской фреску святого Иоанна.

Протоиерей Виктор Потапов не исключил, что вандалы совершили преступление на почве религиозной ненависти.