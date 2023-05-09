09 мая 2023, 13:58
Захоронение советских воинов осквернили в Австрии
Посольство России сообщило об осквернении захоронения советских воинов в Эбенфурте
Неизвестные осквернили захоронение советских воинов в городе Эбенфурт в Австрии. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба российского посольства в Вене.
«Неизвестные осквернили воинское советское захоронение в земле Нижняя Австрии, в городе Эбенфурт. Вандалы повредили барельеф на памятнике героям, отдавших жизни за освобождение этой страны от нацизма», — уточнили в дипломатической миссии.
Реклама
Представительство планирует уведомить о происшествии городские власти и направить ноту протеста в австрийский МИД.
В понедельник, 8 мая, вандалы напали на часовню Русской православной церкви на кладбище Рок-Крик в Вашингтоне. Они проникли в здание через разбитые окна и разбросали церковную утварь, измазав краской фреску святого Иоанна.
Протоиерей Виктор Потапов не исключил, что вандалы совершили преступление на почве религиозной ненависти.
Австрия
РПЦ
Вандализм
Реклама
Реклама