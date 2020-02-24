Заход американского эсминца в Черное море сняли на видео

Эсминец ВМФ США Ross прошел через Босфорский пролив в акваторию Черного моря. Заход корабля попал на видео. Кадры опубликовал канал Bosphorus Observer.

Американские военные рассказали, что оснащенный системами Aegis эсминец прибыл в этот регион для проведения операций по «обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности на море», процитировало сообщение Пентагона РИА «Новости». Еще одной целью военные моряки назвали укрепление отношений с американскими партнерами в черноморском бассейне.

Безопасность в регионе военные США обеспечивают в рамках операции «Атлантическая решимость». Эта операция — похоже, бессрочная — была запущена в 2014 году, после госпереворота на Украине и возвращения Крыма в состав России. После этого корабли ВМС США начали регулярно барражировать в Черном море. Судя по действиям американских военных, их «партнеры» в акватории — это как раз Украина, на черноморском побережье которой находятся несколько лакомых портов.

Действия ракетного эсминца USS Ross (DDG 71) класса Arleigh Burke контролируют российские моряки. За американцами, не вмешиваясь, наблюдают корабли Черноморского флота.

В этом году это первый проход американского боевого корабля через Босфор. В течение 2019 года корабли НАТО совершили 13 таких заходов.