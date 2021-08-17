Захарову возмутило заявление Пентагона об упавших с самолета афганцах

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби не смог подтвердить информацию о падении афганских беженцев с военного самолета, который набрал высоту. Позицию представителя военного ведомства США раскритиковала официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

В эфире телеканала «Россия 24» она напомнила, что военные США делают заявления о русских хакерах, но при этом не могут узнать, что произошло на борту их собственного самолета.

«У меня резонный вопрос: как так получается, что США знают в деталях все про неких русских хакеров, про какие-то „Новички“, а на вопрос, что случилось на крыле или на шасси собственного самолета, который оснащен всеми формами слежения, они ответить не могут?», — поинтересовалась Захарова.

Она отметила, что шокирована заявлением Кирби, который не смог прокомментировать эту ситуацию после того, как кадры с падением людей обошли СМИ.

Военно-транспортный самолет США забрал военных из аэропорта Кабула в понедельник, 16 августа. Трое афганцев в надежде покинуть страну схватились за шасси лайнера, но не смогли удержаться на высоте. Момент падения попал на видео, которое разошлось в социальных сетях.

Журналисты со ссылкой на очевидцев сообщили, что трое молодых людей упали на жилые постройки, откуда их тела снимали местные жители.

Аэропорт Кабула за минувшие два дня пережил настоящий хаос. Несколько тысяч человек пытались бежать из страны после захвата власти талибами*. Воздушную гавань контролировали американские военные. Они объявили об отмене коммерческих пассажирских рейсов. Жертвами давки и открытой перестрелки стали семь человек.

Кроме простых жителей из Афганистана сбежали чиновники и военные правительственных войск. Все они опасаются мести членов «Талибана»* против которых они боролись много лет. Официально организация пообещала амнистию своим противникам. Но, судя по поведению сторонников организации, свое обещание они не выполнят.

*"Талибан» — террористическое движение, запрещенное в России