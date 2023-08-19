19 августа 2023, 15:06
Захарова жестко ответила на заявление Борреля об экономическом карлике
Захарова объяснила заявления Борреля о России завистью и беспомощностью
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель из зависти назвал Россию «бензоколонкой с атомной бомбой» и «экономическим карликом». Такой вывод озвучила РИА «Новости» официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«ЕС похож на банкрота, который разорился, перестав заправляться качественным топливом по средствам», — высказалась она.
Реклама
По словам дипломата, Россия, в отличие от Евросоюза, имеет топливо и торгует им. Захарова напомнила, что ядерное оружие есть только у одной страны ЕС. Остальные государства, кроме Франции, не смогли его произвести.
ЕС, обратила внимание представитель МИД России, нечем гордиться, поэтому он исходит злостью. При этом заявления Борреля вызваны завистью и беспомощностью.
В интервью газете El Pais верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Россия представляет собой страну-бензоколонку с атомной бомбой. По его мнению, экономика страны слишком мала в сравнении с другими геополитическими игроками.
Мария Захарова
Евросоюз
МИД РФ
Реклама
Реклама