Мир 19 августа 2023, 15:06 Захарова жестко ответила на заявление Борреля об экономическом карлике Захарова объяснила заявления Борреля о России завистью и беспомощностью РИА «Новости»

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель из зависти назвал Россию «бензоколонкой с атомной бомбой» и «экономическим карликом». Такой вывод озвучила РИА «Новости» официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«ЕС похож на банкрота, который разорился, перестав заправляться качественным топливом по средствам», — высказалась она.

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По словам дипломата, Россия, в отличие от Евросоюза, имеет топливо и торгует им. Захарова напомнила, что ядерное оружие есть только у одной страны ЕС. Остальные государства, кроме Франции, не смогли его произвести.

ЕС, обратила внимание представитель МИД России, нечем гордиться, поэтому он исходит злостью. При этом заявления Борреля вызваны завистью и беспомощностью.

В интервью газете El Pais верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Россия представляет собой страну-бензоколонку с атомной бомбой. По его мнению, экономика страны слишком мала в сравнении с другими геополитическими игроками.