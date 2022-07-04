Захарова запуталась, почему Байден не попросил Путина снизить цены на бензин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не поняла, почему президент США Джо Байден попросил снизить цены на бензин владельцев заправок, а не Владимира Путина. Дипломат написала в своем Telegram-канале, что Байдену логичнее было бы просить об этом российского лидера.

Захарова напомнила, что Байден обвинял в подорожании топлива Россию. Но снизить цены на бензин хозяин Белого дома почему-то попросил не Кремль, а бизнесменов в США.

«Что-то я запуталась совсем. Он же вместе со своей командой называл цены на бензин „путинскими“ и обвинял в их росте лично Владимира Владимировича. Тогда, по этой логике, о снижении цен и просить надо не американских предпринимателей, а Путина, нет?» — задалась вопросом спикер МИД.

Президент США накануне в соцсетях обратился к американским компаниям, управляющим автозаправками и устанавливающим на них цены, призвав немедленно снизить стоимость бензина.